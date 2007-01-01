Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Serene, букле, терракотовый
Стул Serene, букле, терракотовый
12 оценок
13 090
Стул Serene, букле, терракотовый - фото 1Стул Serene, букле, терракотовый - фото 2Стул Serene, букле, терракотовый - фото 3Стул Serene, букле, терракотовый - фото 4Стул Serene, букле, терракотовый - фото 5

Стул Serene, букле, терракотовый

Артикул: CH-079-947
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Serene сочетает строгие линии и мягкий комфорт. Обивка из светло-серого букле придаёт изделию тактильную теплоту и современный облик, делая его стильным акцентом в интерьере. Чёрный металлический каркас подчёркивает геометрию силуэта и добавляет выразительности, создавая гармоничный контраст. Широкое сиденье и плавно изогнутая спинка с подлокотниками обеспечивают удобную посадку и поддержку для спины и рук. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надёжность даже при интенсивной эксплуатации дома, в офисе или кафе. Благодаря сдержанной цветовой гамме и минималистичному дизайну обеденный стул Serene легко впишется в современный, скандинавский или лофт-интерьер. Он станет не только удобным местом для отдыха, но и стильной деталью, подчеркивающей вкус и характер вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл, ДСП
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки8.30 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

