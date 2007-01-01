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Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сиерра Бар кросс конус
5 оценок
13 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Сиерра Бар кросс конус - фото 1

Стул Сиерра Бар кросс конус

Артикул: CH-072-461
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья550 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья550 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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