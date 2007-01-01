Характеристики товара
Описание
Венский стул из массива бука, изготовленный из лучшего отечественного сырья по классической технологии XIX века. Компактный и стильный стул из нашей коллекции впишется практически в любой интерьер, а качественное покрытие, прочный гнутый деревянный каркас, позволит эксплуатировать такой предмет интерьера долгие годы.Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина430 мм
- Высота830 мм
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасмассив бука
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Вес упаковки8.30 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет