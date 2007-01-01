Характеристики товара
Описание
Это необычное кожаное кресло прекрасно впишется в интерьер гостиной или кабинета. Кресло Честер коричневый воплотило в себе сдержанную элегантность и неброский шик. Высокая спинка позволяет удобно расположиться в кресле и спокойно отдохнуть.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина880 мм
- Высота1130 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Высота спинки790 мм
- Вес27 кг
- Материалмассив бука
- Цветтемно-коричневый
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет