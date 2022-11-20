Фотография Стул складной Brabix черный, экокожа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул складной Brabix черный, экокожа

4.3
Оптовая цена
от 2 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул складной Brabix черный, экокожа
Стул складной Brabix черный, экокожа
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул складной Brabix черный, экокожа

4.3
2390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул складной Джек бежевый
Стул складной Джек бежевый
Следующий Стул складной тканевый
Стул складной тканевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота760 мм
  • Цветчерный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
20 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кровать куб Метис
Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
33 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кровать куб Ома
Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
30 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать куб Магера
Настоящее фото товара Кровать куб Ларн светлая, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать куб Ларн светлая
Настоящее фото товара Подстолье для стола Форто Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье для стола Форто Дуо
Настоящее фото товара Барный стул Sport, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул Sport, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Cross, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Cross, белый
Настоящее фото товара Стол журнальный Рилле 443, произведённого компанией ChiedoCover
8 543 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол журнальный Рилле 443
Настоящее фото товара Диван Wes двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
55 290 ₽
Оптовая цена
5
Диван Wes двухместный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прозрачный на полозьях Gliss серый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuta, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Nuta
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ibiza Basic, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Ibiza Basic
Настоящее фото товара Стул пластиковый с подлокотниками Nuta, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый с подлокотниками Nuta
Настоящее фото товара Стул пластиковый Remind, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Remind
Настоящее фото товара Стул пластиковый Remind с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Remind с принтом
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Etoile-P, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Etoile-P
Настоящее фото товара Стул пластиковый Dome, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Dome
Настоящее фото товара Стул пластиковый с подушкой Coffee, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый с подушкой Coffee
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Remind, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Remind