Характеристики товара
Описание
Классический итальянский стул с элегантными мягкими сидением и спинкой в цвете слоновая кость. Основание стула изготовлено из натуральной гевеи (каучукового дерева). Обивка сидения и спинки нежного бежевого оттенка с витиеватым рисунком красиво прострочена.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота970 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый, белый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки10 кг