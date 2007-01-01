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Стул Slot, бежевый

Артикул: CH-017-226
37 оценок
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Фотография товара Стул Ford от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Slot, бежевый, рисунок золотистый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классический итальянский стул с элегантными мягкими сидением и спинкой в цвете слоновая кость. Основание стула изготовлено из натуральной гевеи (каучукового дерева). Обивка сидения и спинки нежного бежевого оттенка с витиеватым рисунком красиво прострочена.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота970 мм
  • Материалдерево
  • Цветбежевый, белый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки10 кг

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