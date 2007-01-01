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Стул Ford

Артикул: CH-017-223
92 оценки
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Фотография товара Стул Modul от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Slot, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Плавные черты и элегантный дизайн стула BOUTIQUE из французской коллекции выгодно выделяют его среди привычной мебели, добавят уюта и комфорта в ваш интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота990 мм
  • Материалткань, дерево
  • Цветсерый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки990 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки6 кг

Отзывы

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