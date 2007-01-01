Характеристики товара
Описание
Плавные черты и элегантный дизайн стула BOUTIQUE из французской коллекции выгодно выделяют его среди привычной мебели, добавят уюта и комфорта в ваш интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота990 мм
- Материалткань, дерево
- Цветсерый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки990 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки6 кг