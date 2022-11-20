Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасадерево
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки16 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Подстолье металлическое барное Классика
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