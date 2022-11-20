Характеристики товара
Описание
Стулья серии Spot, изготовлены из прочного полипропилена, благодаря чему, способны выдержать нагрузку до 150 кг. Анатомический силуэт спинки и сиденья обеспечит комфортную посадку, а оригинальная перфорация спинки является изюминкой данной модели. На нашем сайте представлены разные вариации расцветок, поэтому стулья легко впишутся в интерьер кухни, офисного помещения или же кафе.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Глубина560 мм
- Цветбежевый