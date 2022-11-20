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Стул Spot, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Стулья серии Spot, изготовлены из прочного полипропилена, благодаря чему, способны выдержать нагрузку до 150 кг. Анатомический силуэт спинки и сиденья обеспечит комфортную посадку, а оригинальная перфорация спинки является изюминкой данной модели. На нашем сайте представлены разные вариации расцветок, поэтому стулья легко впишутся в интерьер кухни, офисного помещения или же кафе.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина560 мм
  • Цветбежевый

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