Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый

8 оценок

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Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый

4.8
7 490 ₽
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Стул барный Tolix Wood желтый
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Стул полубарный Tolix Wood со спинкой оранжевый глянцевый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 45х45х1440

Объем: 0,3

Вес: 38,4 кг.

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Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

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