Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый
7 490 ₽
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 45х45х1440
Объем: 0,3
Вес: 38,4 кг.
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