Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина830 мм
- Высота1330 мм
Кресло Эго №2
Кресло Мальта №2
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Кресло Филадельфия велюр черный
Стул Гранд пэчворк
Кресло Шале велюр зеленый
Кресло Шале велюр розовый
Кресло Шале велюр синий
Кресло Хантер велюр горчичный
Кресло Хантер велюр зеленый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден