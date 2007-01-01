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Настоящее фото товара Кресло Немо, черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Немо, черное
36 оценок
86 690
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Немо, черное

Артикул: CH-050-382
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота1330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота1330 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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