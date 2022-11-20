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Кресло Nemo, черное

Артикул: CH-050-382
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота1330 мм

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