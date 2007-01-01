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Настоящее фото товара Стул Суна, светло-коричневый, серые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Суна, светло-коричневый, серые ножки
26 оценок
13 5903
13 990 ₽
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Стул Суна, светло-коричневый, серые ножки - фото 1Стул Суна, светло-коричневый, серые ножки - фото 2Стул Суна, светло-коричневый, серые ножки - фото 3Стул Суна, светло-коричневый, серые ножки - фото 4Стул Суна, светло-коричневый, серые ножки - фото 5
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Стул Суна, светло-коричневый, серые ножки

Артикул: CH-079-952
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличный стул Суна — стильное и практичное решение для любых наружных пространств. Он отлично подойдёт для сада, террасы, балкона, кафе, патио, у бассейна сочетая современный внешний вид с высокой функциональностью.

Материалы и исполнение
Сиденье и спинка изготовлены из искусственного ротанга, созданного на основе полиэтиленового сырья. Его плетение имитирует текстуру веревки, придавая мебели выразительный и натуральный внешний вид.
Искусственный ротанг обладает рядом преимуществ: он полностью водонепроницаем, легко моется водой и устойчив к ультрафиолету — до 2000 часов прямого воздействия солнца без выгорания. Всё это делает стул отличным решением для использования на открытом воздухе.
Особое внимание заслуживает алюминиевый каркас — он не подвержен коррозии и ржавчине, обладает малым весом и высокой прочностью, что делает стул идеальным для длительного использования на открытом воздухе. Максимальная нагрузка — до 200 кг
Дизайн и особенности
Эргономичная изогнутая спинка и подлокотники обеспечивают комфортную посадку. Верёвочное плетение добавляет текстурный акцент, а минималистичная форма делает стул универсальным решением для разных экстерьеров. Серый каркас элегантно контрастирует с тёплым оттенком верёвки.
Функциональность и преимущества
Стул устойчив к внешним воздействиям, не боится влаги, УФ-лучей и загрязнений. Легко очищается и долго сохраняет первоначальный вид.
Модель стопируется, что удобно для хранения и транспортировки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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