Характеристики товара
Описание
Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.
Высота ножек:45.5 см.
Материал ножек:сращенный массив дуба, тон терра ;
Материал основания:сращенный массив дуба, тон терра;
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина580 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветбежевый, натуральный
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет