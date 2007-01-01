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Настоящее фото товара Стул Таррин, бежево-коричневая ткань, дуб, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Таррин, бежево-коричневая ткань, дуб, тон натуральный
10 оценок
от 42 690
Стул Таррин, бежево-коричневая ткань, дуб, тон натуральный - фото 1Стул Таррин, бежево-коричневая ткань, дуб, тон натуральный - фото 2Стул Таррин, бежево-коричневая ткань, дуб, тон натуральный - фото 3Стул Таррин, бежево-коричневая ткань, дуб, тон натуральный - фото 4Стул Таррин, бежево-коричневая ткань, дуб, тон натуральный - фото 5

Стул Таррин, бежево-коричневая ткань, дуб, тон натуральный

Артикул: CH-089-339
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:45.5 см.
Материал ножек:сращенный массив дуба, тон терра ;
Материал основания:сращенный массив дуба, тон терра;
Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветбежевый, натуральный
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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