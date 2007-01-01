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Настоящее фото товара Стул Мэрин, терракотовая ткань букле, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мэрин, терракотовая ткань букле, ножки черные
12 оценок
от 33 790
Стул Мэрин, терракотовая ткань букле, ножки черные - фото 1Стул Мэрин, терракотовая ткань букле, ножки черные - фото 2Стул Мэрин, терракотовая ткань букле, ножки черные - фото 3Стул Мэрин, терракотовая ткань букле, ножки черные - фото 4

Стул Мэрин, терракотовая ткань букле, ножки черные

Артикул: CH-089-328
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный цвет дизайнерского кресла Мэрин подчеркивает строгость офиса или изысканность ресторана. Сдержанная форма и мягкие линии также гармоничны в жилых помещениях. В любом случае это кресло сделает ваш интерьер стильным и респектабельным. Оцените по достоинству изящное творение мебельных мастеров! Изделие долгое время не потеряет достойный вид даже при постоянном использовании.

Высота ножек:47 см.

Материал ножек:черный металл;

Материал основания:металл;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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