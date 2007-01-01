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Настоящее фото товара Стул Лестир, бежевая ткань, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лестир, бежевая ткань, массив бука
5 оценок
35 090
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Стул Лестир, бежевая ткань, массив бука - фото 1Стул Лестир, бежевая ткань, массив бука - фото 2Стул Лестир, бежевая ткань, массив бука - фото 3Стул Лестир, бежевая ткань, массив бука - фото 4Стул Лестир, бежевая ткань, массив бука - фото 5

Стул Лестир, бежевая ткань, массив бука

Артикул: CH-089-269
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Просторный и удобный стул «Лестир Нью»- находка для современных помещений и для интерьеров в стиле ретро. Стул изготовлен из массива бука. Деревянные детали пропитаны маслами. Устойчивые ножки стула «Лестер Нью» - яркий акцент дизайна. Специальные накладки защитят от повреждения пол. У стула есть удобные и необычные подлокотники. Спинка и сидение имеют закругленную форму и обиты прочной тканью с приятной фактурой. Вы можете выбрать оттенки из наличия на сайте. Удобство данной модели запоминается надолго, стоит лишь один раз присесть на стул . Габариты модели : Высота - 79 см, Высота сиденья - 50 см, Ширина - 54 см

Высота ножек:49 см.

Материал ножек:массив бука (терра);

Материал основания:массив бука (терра);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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