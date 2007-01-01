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Настоящее фото товара Стул Мэрин, серая ткань букле, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мэрин, серая ткань букле, ножки черные
6 оценок
от 33 790
Стул Мэрин, серая ткань букле, ножки черные - фото 1Стул Мэрин, серая ткань букле, ножки черные - фото 2Стул Мэрин, серая ткань букле, ножки черные - фото 3Стул Мэрин, серая ткань букле, ножки черные - фото 4Стул Мэрин, серая ткань букле, ножки черные - фото 5

Стул Мэрин, серая ткань букле, ножки черные

Артикул: CH-089-327
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный цвет дизайнерского кресла Мэрин подчеркивает строгость офиса или изысканность ресторана. Сдержанная форма и мягкие линии также гармоничны в жилых помещениях. В любом случае это кресло сделает ваш интерьер стильным и респектабельным. Оцените по достоинству изящное творение мебельных мастеров! Изделие долгое время не потеряет достойный вид даже при постоянном использовании.

Высота ножек:47 см.

Материал ножек:черный металл;

Материал основания:металл;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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