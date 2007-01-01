Характеристики товара
Описание
Элегантный цвет дизайнерского кресла Мэрин подчеркивает строгость офиса или изысканность ресторана. Сдержанная форма и мягкие линии также гармоничны в жилых помещениях. В любом случае это кресло сделает ваш интерьер стильным и респектабельным. Оцените по достоинству изящное творение мебельных мастеров! Изделие долгое время не потеряет достойный вид даже при постоянном использовании.
Высота ножек:47 см.
Материал ножек:черный металл;
Материал основания:металл;
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина670 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-серый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет