Характеристики товара
Описание
Стул Бетлфаст способен удивлять гостей. Он производит невероятно сильное впечатление за счет своей фактуры и качества комплектующих материалов. С ним можно одновременно получить эстетическое наслаждение и удовлетворение от продуманности и функциональности.
Высота ножек:46 см.
Материал ножек:массив бука (натуральное дерево), возможен разнотон, так как дерево натуральное;
Материал основания:массив бука (натуральное дерево), возможен разнотон, так как дерево натуральное;
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5.8 кг
- Материалмассив бука
- Цветбежевый, натуральный
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет