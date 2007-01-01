Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tennot, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tennot, пластик, желтый
5 оценок
5 990
Стул Tennot, пластик, желтый - фото 1Стул Tennot, пластик, желтый - фото 2Стул Tennot, пластик, желтый - фото 3Стул Tennot, пластик, желтый - фото 4Стул Tennot, пластик, желтый - фото 5

Стул Tennot, пластик, желтый

Артикул: CH-079-894
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современный стул Tennot украсит интерьер кухни, гостиной, ресторана или кафе. Обтекаемые, плавные формы спинки и сиденья дарят ощущение легкости и комфорта. Каркас стула выполнен из прочного пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Выдерживает нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Вес упаковки14.10 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

