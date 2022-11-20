Характеристики товара
Описание
Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
|Количество в упаковке
|мм
|4 шт
|Размер упаковки
|460х680х900 мм
|Вес брутто
|24 кг
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.28 м3