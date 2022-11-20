Стул пластиковый барный Air Bar черный

14 оценок

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Стул пластиковый барный Air Bar

Характеристики товара

Описание

Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковкемм4 шт
Размер упаковки460х680х900 мм
Вес брутто24 кг
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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.28 м3

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