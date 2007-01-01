Характеристики товара
Описание
Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет