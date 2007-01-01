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Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Flow, серый - фото 1Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Flow, серый - фото 2

Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Flow, серый

Артикул: CH-074-467
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота70 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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