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Стул K3, дуб коньяк, токио смок

Артикул: CH-074-027
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Цветсерый

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