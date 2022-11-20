Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кроссбэк с патиной черный
Обеденный стол Классика
Стул Вольтер, венге, французский дог
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол