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Стул Tois, синий

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний

Популярные варианты обивки

Стул Tois, синий - обивка в цвете BrownBrown
Стул Tois, синий - обивка в цвете LilacLilac
Стул Tois, синий - обивка в цвете BlackBlack
Стул Tois, синий - обивка в цвете 0404
Стул Tois, синий - обивка в цвете 100100
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