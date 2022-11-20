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Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро - фото 1Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро - фото 2Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро - фото 3Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро - фото 4Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро - фото 5Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро - фото 6Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро - фото 7Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро - фото 8Видеообзор: Стул Tois, рогожка - видео 9

Стул Tois, рогожка Espo 83, каркас металл, серебро

Артикул: CH-053-342
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкарогожка Espo 83
  • Каркасметалл
  • Цветсерый, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Tois, рогожка
Стул Tois, рогожкаСтул Tois, рогожкаСтул Tois, рогожка
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Фото с производства

Фотография товара Стул Tois, рогожка от компании ChiedoCover.
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