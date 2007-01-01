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Настоящее фото товара Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец
9 оценок
2 99064
8 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец - фото 1Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец - фото 2Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец - фото 3Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец - фото 4Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец - фото 5
Распродажа

Стул Толикс со спинкой барный, черный глянец

Артикул: CH-087-889
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высокий барный стул Толикс со спинкой — идеальное сочетание прочности, комфорта и эстетики, созданное специально для профессиональной эксплуатации в Хорека.

Эргономичная спинка и перекладины-подножки обеспечивают комфорт даже при длительном сидении. Конструкция устойчива, легко очищается и выдерживает интенсивное использование — всё, что нужно для ежедневной работы заведения.

Этот стул не просто элемент мебели — он часть атмосферы. Современный лофт-дизайн подчеркнёт стиль вашего пространства, а качество исполнения избавит от частых замен и ремонтов.

Модель разработана с учётом требований профессиональной сферы — долговечные материалы, надёжная сборка и универсальный внешний вид делают её выгодным решением для бизнеса, где важны функциональность и впечатление гостей.

Ключевые преимущества для Хорека:

• Непревзойденная прочность: Металлическая конструкция выдержит любую нагрузку и обеспечит долгий срок службы.
• Стильный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст запоминающуюся атмосферу.
• Комфорт для гостей: Эргономичная спинка и перекладины-подножки обеспечат удобную посадку.
• Универсальность: Подходит для различных типов заведений – от баров и кофеен до ресторанов и лаунж-зон.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений.
• Долгосрочная инвестиция: Вы забудете о частой замене мебели, экономя время и деньги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, глянцевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки38.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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