Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Валенсия – универсальная модель, подходящая для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни. Мягкие спинка и сидение образуют единый каркас, что делает стул более прочным и долговечным. Скругленные углы и отсутствие скрепляющих элементов позволяют без напряжения принимать естественные позы. Стандартная высота сидения (47 см) обеспечивает комфортную посадку для людей любого роста. Обивка из ткани велюр. Тканевая обивка обладает хорошей гигроскопичностью, не вызывает раздражения кожи, проста в уходе. Опора и ножки стула выполнены из металла, окрашенного в цвет хром. Стул Валенсия органично вписывается как в современные (лофт, сканди, поп-арт, минимализм), так и в классические интерьеры. Благодаря износостойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов стул можно использовать в условиях интенсивной эксплуатации в таких местах:
кафе;
ресторанах быстрого питания;
барах;
на выездном обслуживании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина540 мм
- Высота865 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес3.8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки650 мм
- Вес упаковки4.90 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики480
- Изделия стопируютсяНет