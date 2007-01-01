Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки
8 оценок
4 990
Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки - фото 1Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки - фото 2Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки - фото 3Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки - фото 4

Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки

Артикул: CH-080-694
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Валенсия – универсальная модель, подходящая для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни. Мягкие спинка и сидение образуют единый каркас, что делает стул более прочным и долговечным. Скругленные углы и отсутствие скрепляющих элементов позволяют без напряжения принимать естественные позы. Стандартная высота сидения (47 см) обеспечивает комфортную посадку для людей любого роста. Обивка из ткани велюр. Тканевая обивка обладает хорошей гигроскопичностью, не вызывает раздражения кожи, проста в уходе. Опора и ножки стула выполнены из металла, окрашенного в цвет хром. Стул Валенсия органично вписывается как в современные (лофт, сканди, поп-арт, минимализм), так и в классические интерьеры. Благодаря износостойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов стул можно использовать в условиях интенсивной эксплуатации в таких местах:

кафе;
ресторанах быстрого питания;
барах;
на выездном обслуживании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Вес упаковки4.90 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки
Стул Валенсия SN велюр бежевый хромированные ножки
4 990
