Характеристики товара
Описание
Стул может быть окрашен в любой цвет дерева. Так же может изготавливаться в разборном варианте.Модель изготавливается из многослойной фанеры. Привлекает покупателей разумным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина400 мм
- Высота980 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5 кг
- Материалфанера
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет