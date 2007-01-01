Характеристики товара
Описание
Стул Рина сочетает в себе комфорт и актуальный дизайн. Мягкая округлая спинка обеспечивает удобную поддержку спины, создавая визуально легкий и современный образ. Кремовый оттенок обивки придаёт интерьеру нежность и теплоту, а тонкие лаконичные ножки в черном цвете добавляют контраст и устойчивость. Обивка выполнена из шенилла — прочного, мягкого на ощупь материала с лёгкой фактурностью. Он устойчив к истиранию и образованию катышков, не выцветает и долго сохраняет привлекательный вид. Внутри сиденья — поролон средней плотности 25 кг/м³, который обеспечивает эргономичную посадку и сохраняет форму даже при ежедневном использовании. Каркас из фанеры обеспечивает прочность конструкции, а металлические ножки оснащены специальными подпятниками, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря компактным габаритам и нейтральной палитре, стул Рина легко впишется в интерьер кухни, гостиной, кафе или ресторана.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина515 мм
- Высота775 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья310 мм
- Вес4.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал ножекметалл
- Цветсерый
- Обивкашенилл
- Каркасфанера
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки20.50 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет