Настоящее фото товара Стул Венера велюр кремовый ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венера велюр кремовый ножки белые
15 оценок
10 490
Стул Венера велюр кремовый ножки белые - фото 1Стул Венера велюр кремовый ножки белые - фото 2Стул Венера велюр кремовый ножки белые - фото 3Стул Венера велюр кремовый ножки белые - фото 4

Стул Венера велюр кремовый ножки белые

Артикул: CH-080-706
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул Венера велюр кремовый ножки белые
Стул Венера велюр кремовый ножки белые
10 490
