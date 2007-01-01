Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венера диамант велюр серый
11 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Венера диамант велюр серый - фото 1Стул Венера диамант велюр серый - фото 2Стул Венера диамант велюр серый - фото 3Стул Венера диамант велюр серый - фото 4Стул Венера диамант велюр серый - фото 5Стул Венера диамант велюр серый - фото 6

Стул Венера диамант велюр серый

Артикул: CH-080-698
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Внутренняя сторона спинки и подлокотников украшена декором в виде ромбов. Высота подлокотников от пола - 64,5 см.
Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Специальные подпятники на ножках защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул полубарный Баксан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Баксан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул полубарный Баксан, белый

83
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ)

136
Фотография товара Стул Орион черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Орион черный, пластиковый

44
В наличии 95 шт.
Настоящее фото товара Стул Halmar Wenanty, дуб медовый/ морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стул Halmar Wenanty, дуб медовый/ морская волна

38
Фотография товара Стул Осло велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Осло велюр серый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Копенгаген темно-зеленый бархат ножки под темное дерево

54
Фотография товара Стул Логан NEW велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр бежевый

26
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Scoop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Scoop

63
Фотография товара Стул Лофт-9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-9 , произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул Лофт-9

67
Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ красный

6
В наличии 64 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Танами, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Танами, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Стол Танами, коричневый

71
New
Фотография товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный, произведённого компанией ChiedoCover
58 19066
168 990 ₽

Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол Маунт, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маунт, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
193 290
Оптовая цена

Стол Маунт, черный мрамор

112
Хит
Фотография товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от49 99010
54 990 ₽

Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл

80
Фотография товара Кухонный стол Каухава, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кухонный стол Каухава, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кухонный стол Каухава, черный

12
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Стол обеденный Niven от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Niven, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590

Стол обеденный Niven

46
Фотография товара Стол обеденный Boone 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Boone 190, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890

Стол обеденный Boone 190

46
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 99033
50 290 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Берген раскладной 160-190-220*90 белый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол КВАНТ 2-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2-1, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стол КВАНТ 2-1

42

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Mannheim, паутинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mannheim, паутинка , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Mannheim, паутинка

11
Фотография товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад

6
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул без подлокотников Flow, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул без подлокотников Flow, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Стул без подлокотников Flow, темно- серый

7
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-серый

6
Фотография товара Стул Marinete, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, черный

26
В наличии 4 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Inoske, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Inoske, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стул Inoske, светло-зеленый

26
В наличии 56 шт.
New
Настоящее фото товара Стул DIANA VBP-207 античный бежевый, велюр / латте каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 09038
14 590 ₽

Стул DIANA VBP-207 античный бежевый, велюр / латте каркас

12
В наличии 92 шт.
New
Фотография товара Стул полубарный Флорео букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стул полубарный Флорео букле молочный

5
В пути 10 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тисдейл букле серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул полубарный Тисдейл букле серый

5
В наличии 10 шт.В пути 6 шт.
Фотография товара Стул Валенсия SN велюр темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия SN велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Валенсия SN велюр темно-зеленый

5

Товар в корзине

Стул Венера диамант велюр серый
Стул Венера диамант велюр серый
10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Танами, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Танами, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Стол Танами, коричневый

71
New
Фотография товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный, произведённого компанией ChiedoCover
58 19066
168 990 ₽

Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол Маунт, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Маунт, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
193 290
Оптовая цена

Стол Маунт, черный мрамор

112
Хит
Фотография товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от49 99010
54 990 ₽

Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл

80

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности