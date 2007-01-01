Характеристики товара
Описание
Торшер. Утонченный стиль и уют в вашем интерьере. Напольный торшер с элегантным дизайном, который гармонично сочетает функциональность и изысканность. Глянцевый металлический корпус в хромированном исполнении дополнен прозрачными декоративными элементами в виде сфер, придающими торшеру воздушный и утонченный вид. Белый тканевый плафон обеспечивает мягкое рассеивание света, создавая уютную атмосферу. Высота торшера составляет 163,5 см, а мощность лампы 60 Вт, что позволяет осветить площадь до 4 кв.м. Прозрачные декоративные шары на корпусе добавляют динамичности и оригинальности, делая изделие стильным элементом интерьера. Лаконичный дизайн идеально впишется в классический, модерн или неоклассический интерьер. Глянцевая поверхность корпуса и белый плафон подчеркивают элегантность формы, превращая торшер в декоративный акцент комнаты. Подходит для освещения и украшения таких помещений, как гостиная, спальня, прихожая, кафе или загородный дом. Торшер станет не только источником света, но и эстетически привлекательным элементом интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота1635 мм
- Вес8.2 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки440 мм
- Вес упаковки9.2 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет