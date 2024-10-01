Товар в корзине. Перейти
Тахта Амер белая - фото 1Тахта Амер белая - фото 2Тахта Амер белая - фото 3

Тахта Амер белая

Артикул: CH-068-568
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тахта Амер анкор светлый
Фотография товара Тахта Амер анкор светлый от компании ChiedoCover.
Следующий Тахта Амер белый / дуб вотан
Фотография товара Тахта Амер белый / дуб вотан от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки2082 мм
  • Объём упаковки1.87 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кровати

Фотография товара Кровать Шелла, синняя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Шелла, синняя, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Кровать Шелла, синняя

7
Фотография товара Кровать Кальяри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Кальяри, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Кровать Кальяри

10
Фотография товара Кровать Парма, 1400*2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Парма, 1400*2000, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кровать Парма, 1400*2000

10
Фотография товара Кровать Верона, 1400*2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Верона, 1400*2000, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кровать Верона, 1400*2000

13
Фотография товара Детская кровать "Кальяри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детская кровать "Кальяри, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Детская кровать "Кальяри

5
New
Настоящее фото товара Кровать Лама разборная одноярусная , произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Кровать Лама разборная одноярусная

15
New
Настоящее фото товара Кровать Турина односпальная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кровать Турина односпальная

11
New
Фотография товара Кровать Тхан дуб крафт золотой / антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Тхан дуб крафт золотой / антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Кровать Тхан дуб крафт золотой / антрацит

13
В наличии 17 шт.
New
Фотография товара Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой / антрацит

15
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена

Кровать Клауд парящая дуб крафт золотой

10
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Тахта Амер белая
Тахта Амер белая
от 26 690
В корзине

С этим товаром покупают