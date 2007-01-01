Характеристики товара
Описание
Трехместный диван «Сидней» с подушками в комплекте.Основание - тик, каркас из алюминия бежевого оттенка.Боковины каркаса вручную оплетены 6 мм роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал - 100% олефин, плотностью 230гр/м2. Высота нижней подушки 150 мм, высота верхней подушки 100 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2040 мм
- Глубина720 мм
- Высота720 мм
- Высота до сиденья395 мм
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки2080 мм
- Объём упаковки0.94 м3
- Изделия стопируютсяНет