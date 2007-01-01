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Сидней диван 3-местный плетеный из роупа, бежевый - фото 1Сидней диван 3-местный плетеный из роупа, бежевый - фото 2

Сидней диван 3-местный плетеный из роупа, бежевый

Артикул: CH-077-268
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Трехместный диван «Сидней» с подушками в комплекте.Основание - тик, каркас из алюминия бежевого оттенка.Боковины каркаса вручную оплетены 6 мм роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал - 100% олефин, плотностью 230гр/м2. Высота нижней подушки 150 мм, высота верхней подушки 100 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2040 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья395 мм
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки2080 мм
  • Объём упаковки0.94 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Сидней диван 3-местный плетеный из роупа, бежевый
Сидней диван 3-местный плетеный из роупа, бежевый
157 290
В корзине

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