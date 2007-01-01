Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник выполнен в лаконичном стиле. Плавные линии металлического плафона придают модели современный и стильный вид, а вставка из натурального дерева добавляет тепла и уюта. Темно-зеленый матовый оттенок корпуса делает светильник акцентным элементом интерьера. Светильник оснащен одной лампой с цоколем Е27 мощностью 60 Вт. Он идеально подходит для освещения площади до 8 кв.м. Благодаря направленному свету плафон обеспечивает мягкое, комфортное освещение, создавая уютную атмосферу в помещении. Высота подвеса регулируется, позволяя адаптировать светильник под любые интерьерные задачи – от общего освещения до зонирования пространства. Идеально подходит для гостиной, кухни, а также для баров, кафе и ресторанов. Он отлично освещает пространство над столом, может использоваться для работы или чтения и служить стильным элементом декора интерьера. В комплект входят сам светильник, паспорт, упаковка и схема для удобства монтажа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота1550 мм
- Вес0.9 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки290 мм
- Вес упаковки1.2 кг
- Изделия стопируютсяНет