Характеристики товара
Описание
Люстра — это гармоничное сочетание симметрии, сияющего хрусталя и благородного металла. Аккуратные хрустальные плафоны в форме прямоугольников равномерно размещены по кругу, создавая эффект объемного и равномерного освещения. Металлический каркас с хромированным покрытием добавляет изделию изысканности. Глянцевая поверхность усиливает игру света, а округлая форма основания делает модель визуально лёгкой и современной, несмотря на классический стиль исполнения. Шесть патронов Е14 обеспечивают мощность до 240 Вт, что позволяет осветить помещение до 16 кв.м. Благодаря регулируемой подвесной системе (высота — от 120 до 180 см), люстра легко адаптируется под разную высоту потолков, включая натяжные. Эта модель станет выразительным элементом интерьера в обеденной зоне, гостиной, спальне или ресторан с акцентом на премиальные материалы и световую атмосферу. Хрустальные элементы красиво рассыпают свет, создавая ощущение уюта и торжественности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина530 мм
- Высота2100 мм
- Вес4.04 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп6
- Мощность240 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветсеребряный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки130 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет