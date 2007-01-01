Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — это эффектное сочетание теплоты дерева и благородного блеска металла. Его лаконичный дизайн в современном стиле отлично впишется в интерьер кухни, обеденной зоны, кафе, спальни или гостиной. Светильник легко становится не просто источником света, а стильным акцентом пространства. Корпус и плафон выполнены из прочного металла в золотистом оттенке и дополнены элементами из натурального дерева. Такое сочетание не только эстетично, но и долговечно. Цилиндрическая форма плафона направляет свет вниз, создавая уютное локальное освещение, которое идеально подходит для небольших зон. Светильник рассчитан на одну лампу мощностью до 50 Вт. Подходит как для ламп накаливания, так и для ЛЭД. Он освещает площадь до 2 м², формируя комфортную зону света. Благодаря регулируемому подвесу от 20 до 100 см, светильник легко адаптируется под высоту потолка. Конструкция подходит для установки на натяжные потолки, а высота корпуса без подвеса составляет 37 см, что позволяет использовать модель даже в помещениях с ограниченным пространством. Он отлично впишется в обстановку кафе, ресторана, гостиницы или частного дома, добавив в интерьер тепло, стиль и точечный свет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина90 мм
- Высота1395 мм
- Вес0.6 кг
- Материалметалл, дерево
- Количество ламп1
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Цветкоричневый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки95 мм
- Высота упаковки485 мм
- Вес упаковки19.7 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет