Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — теплота уюта и лаконичность джапанди в одном акценте. Светильник с абажуром из фактурной пряжи в трендовом зеленом оттенке привносит природную свежесть и текстурное разнообразие в интерьер. Такой декор создает мягкий рассеянный свет и добавляет ощущение спокойствия и уюта. Корпус выполнен из черного матового металла, абажур — из плотной пряжи. Высота регулируется от 45 до 129 см. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт (в комплект не входит). Подходит для использования с натяжными потолками, монтируется на планку. Идеально впишется в скандинавский, экостиль или джапанди. Хорошо смотрится в кухне, зоне столовой, спальне или даже уютном кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1290 мм
- Вес0.5 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки0.8 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет