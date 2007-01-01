Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — теплота уюта и лаконичность джапанди в одном акценте. Модель с фактурным абажуром из пыльно-серой пряжи напоминает вязаное изделие ручной работы. Мягкий свет, проходящий сквозь узоры, создает в помещении атмосферу уюта и спокойствия — как в скандинавском доме в зимний вечер. Корпус выполнен из черного металла и дополнен пряжей, что делает светильник особенно уютным и тактильным. Цилиндрическая форма подчеркивает минималистичный стиль, а высота регулируется от 45 до 129 см. Модель рассчитана на одну лампу с цоколем Е27 (до 60 Вт), лампа в комплект не входит. Подходит для светодиодных и ламп накаливания. Диаметр плафона — 18 см. Идеален для установки в зоне отдыха, над обеденным столом или в уютном уголке спальни, кухни или гостиной. Светильник монтируется на планку, подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1290 мм
- Вес0.5 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки0.8 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет