Характеристики товара
Описание
Стильный светодиодный подвесной светильник Celebria. Большой оригинальный плафон состоит из множество стеклянных прозрачных трубочек, которые равномерно рассеивают свет. В качестве источника света служит светодиодная лента с мощностью 45 Вт. Металлический каркас золотистого цвета гармонично сочетается со стеклянными вставками и придает конструкции более торжественный и изящный образ. При необходимости высоту светильника можно отрегулировать с помощью подвесных тросов. Данная модель с площадью освещения 24 м² станет оригинальным источником освещения для обеденной зоны, гостиной или зала.
- Площадь освещения 24 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 45 Вт.
- Общая мощность светильника 45 Вт.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветзолотой