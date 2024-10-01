Характеристики товара
Описание
Кувыркающиеся кубики, застывшие в движении, окружают современный световой кластер. Черное железо с инертной текстурой контрастирует с золотистой металлической отделкой внутри. Эта люстра выглядит очень современно, напоминая о атомной эре, прославляя напряжение, которое удерживает вселенную и атом в идеальном месте.
Размер: 65 см. х 65 см. х 78 см. – 150
Длина цепи: 120 см.
Длина провода: 140 см.
Количество ламп: 9 шт.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Общая мощность: 360 Вт.
Степень защиты: IP20.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина650 мм
- Ширина650 мм
- Высота780 мм
- Материалметалл
- Количество ламп9
- Мощность40 Вт
- ЦокольE14
- Длина цепи1200 мм
- Цветчерный, золотой