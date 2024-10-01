Товар в корзине. Перейти
Подвестной светильник "Торстон" - фото 1Подвестной светильник "Торстон" - фото 2

Подвестной светильник "Торстон"

Артикул: CH-048-900
42 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Напольное зеркало "Аткинс"
Фотография товара Напольное зеркало "Аткинс" от компании ChiedoCover.
Следующий Светильник "Вайолет"
Фотография товара Светильник "Вайолет" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кувыркающиеся кубики, застывшие в движении, окружают современный световой кластер. Черное железо с инертной текстурой контрастирует с золотистой металлической отделкой внутри. Эта люстра выглядит очень современно, напоминая о атомной эре, прославляя напряжение, которое удерживает вселенную и атом в идеальном месте.

Размер: 65 см. х 65 см. х 78 см. – 150
Длина цепи: 120 см.
Длина провода: 140 см.
Количество ламп: 9 шт.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 40 Вт.
Общая мощность: 360 Вт.
Степень защиты: IP20.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота780 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп9
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14
  • Длина цепи1200 мм
  • Цветчерный, золотой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Подвесной светильник светодиодный Паркер

36
Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Подвесной светильник Эдисон

53
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ventura №1, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Ventura №1

47
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01118, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Светильник подвесной KH01118

71
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99049
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel

46
В наличии 13 шт.
Фотография товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 4 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 4 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 4 светильника

41
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника

50
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной V11115-P Alva от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V11115-P Alva, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59025
9 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V11115-P Alva

9
В наличии 48 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10883-PL Elli от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10883-PL Elli, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99026
6 690 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10883-PL Elli

13
В наличии 119 шт.В пути 100 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10916-PL Candle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10916-PL Candle, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19016
11 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10916-PL Candle

9
В наличии 39 шт.В пути 50 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы напольные 01074, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290

Часы напольные 01074

39
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01103, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190

Светильник подвесной KH01103

46
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кровать SleepBox Velvet Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать SleepBox Velvet Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от19 100
Оптовая цена

Кровать SleepBox Velvet Brown

32
Фотография товара Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W

32

Другие товары из раздела подвесные светильники

Настоящее фото товара Подвесной светильник Cipollet, произведённого компанией ChiedoCover
от80 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Cipollet

46
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №6, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Puntes №6

39
Фотография товара Подвесной светильник Nostalgia №2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Nostalgia №2, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Nostalgia №2

42
Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №2, произведённого компанией ChiedoCover
43 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Empress №2

33
Настоящее фото товара Подвесной светильник Globo №6, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Globo №6

42
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bicones №3, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Подвесной светильник Bicones №3

45
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01105, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690

Светильник подвесной KH01105

34
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V2711-1P Irene 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2711-1P Irene 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79045
4 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V2711-1P Irene 1*E27*60W

32
В наличии 183 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Подвесной светильник Кейн, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Кейн, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Кейн, бронза

46
Фотография товара Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром

46

Товар в корзине

Подвестной светильник "Торстон"
Подвестной светильник "Торстон"
от 25 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы напольные 01074, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290

Часы напольные 01074

39
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01103, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190

Светильник подвесной KH01103

46
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кровать SleepBox Velvet Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать SleepBox Velvet Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от19 100
Оптовая цена

Кровать SleepBox Velvet Brown

32
Фотография товара Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W

32