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Табурет Бруно барный - фото 1

Табурет Бруно барный

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Цветбелый, красный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки6 кг

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