Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Цветбелый, красный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки6 кг
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