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Стул барный Neutra, букле, мятный

Артикул: CH-078-051
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Neutra — стильное решение для вашего пространства.

Элегантность и комфорт. Обивка выполнена из мягкого букле мятного цвета, гармонично вписывающемся в современный дизайн. Тонкие металлические ножки черного цвета придают стулу стильный и лаконичный акцент.

Дизайн и функциональность. Мягкое и удобное сиденье и закругленная спинка позволяют наслаждаться отдыхом даже в течение длительного времени. Отсутствие подлокотников придает модели легкость и компактность. Подставка для ног добавляет дополнительную поддержку и удобство.

Прочность и надежность. Надежная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает стул идеальным для интенсивного использования, например, в кафе или лаундж-зоне.

Стиль и применение. Модель Neutra идеально подойдет для кухни, гостиной, баров и ресторанов. Стул легко поддерживать в чистоте, благодаря устойчивому к износу материалу и качественным отделочным покрытиям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветмятный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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