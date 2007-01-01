Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет детский Jetty, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет детский Jetty, розовый
8 оценок
590
Табурет детский Jetty, розовый - фото 1Табурет детский Jetty, розовый - фото 2Табурет детский Jetty, розовый - фото 3Табурет детский Jetty, розовый - фото 4Табурет детский Jetty, розовый - фото 5
NEW

Табурет детский Jetty, розовый

Артикул: CH-083-015
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина270 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота250 мм
  • Высота до сиденья250 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Можно использовать на открытом воздухе, так как мебель устойчива к погодным условиям и загрязнениям. Прочная и легкая табуретка без труда выдержит капризы погоды и активные игры. Отличное решение для использования на свежем воздухе. А когда летний сезон закончится, мебель достаточно протереть и затем убрать на хранение. Изготовлено из безвредного полипропилена. Удобный детский табурет: ребенок может рисовать, играть, делать поделки и даже устроить пикник в саду на свежем воздухе. Эту легкую, но устойчивую мебель ребенок без труда перенесет из комнаты в комнату или в сад. Легко собрать – компоненты просто соединяются до щелчка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота250 мм
  • Высота до сиденья250 мм
  • Вес0.8 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

