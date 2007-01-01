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Настоящее фото товара Стул Баг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Баг, серый
33 оценки
2 89052
5 990 ₽
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Стул Баг, серый - фото 1Стул Баг, серый - фото 2
Распродажа

Стул Баг, серый

Артикул: CH-020-573
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота510 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изящный табурет — мягкий стул Баг — практичный, компактный и поддающийся штабелированию предмет мебели. Этот стильный мягкий стул способен поддержать утонченную стилистику домашнего интерьера. Цветовая палитра стульев Баг представлена трендовыми цветами, которые отлично сочетаются между собой и вписываются в любую палитру. Обивка стула выполнена из практичного и приятного на ощупь велюра, сохраняющего презентабельный вид в ходе долгой службы. Ткань неприхотлива в уборке и легко поддается сухой чистке при помощи пылесоса, щётки или валика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота510 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес2.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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