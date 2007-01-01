Характеристики товара
Описание
Изящный табурет — мягкий стул Баг — практичный, компактный и поддающийся штабелированию предмет мебели. Этот стильный мягкий стул способен поддержать утонченную стилистику домашнего интерьера. Цветовая палитра стульев Баг представлена трендовыми цветами, которые отлично сочетаются между собой и вписываются в любую палитру. Обивка стула выполнена из практичного и приятного на ощупь велюра, сохраняющего презентабельный вид в ходе долгой службы. Ткань неприхотлива в уборке и легко поддается сухой чистке при помощи пылесоса, щётки или валика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина450 мм
- Высота510 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес2.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет