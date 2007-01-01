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Стул Модерн, белая эмаль - фото 1

Стул Модерн, белая эмаль

Артикул: CH-079-047
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота845 мм
  • Вес5.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул "Модерн" — простой и надежный, без излишних украшений, что делает его популярным среди наших покупателей. Легко вписывается в любой интерьер. Подойдет как для кухни, так и для гостинной, гармонично дополняя стилистику вашего интерьера.

  • Изготовлен из 100% массива березы — прочный и экологически чистый материал, обеспечивающий долговечность и надежность конструкции.
  • Простая и надежная конструкция — без излишних украшений, что делает его универсальным и легко сочетаемым с различными интерьерами.
  • Легкий и устойчивый — благодаря качественной сборке и использованию натурального дерева.
  • Экологичность и безопасность — натуральное дерево не выделяет вредных веществ, подходит для использования в доме и на кухне.
  • Легко вписывается в любой интерьер — благодаря классическому дизайну и натуральной фактуре березы.
  • Совместимость с мебелью — идеально сочетается с большинством столов, производимых нашей компанией.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота845 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалмассив березы
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Стул Модерн, белая эмаль
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