Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Arc 025 - фото 1Стул-кресло Arc 025 - фото 2Стул-кресло Arc 025 - фото 3

Стул-кресло Arc 025

Артикул: CH-067-702
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул металлический Bistro Vintage
Фотография товара Стул металлический Bistro Vintage от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Фотография товара Стул Вольт рогожка, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасабук

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул складной Торни, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул складной Торни, коричневый

48
Настоящее фото товара Стул Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Соло

54
Настоящее фото товара Барный стул BST-165, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Барный стул BST-165

35
Фотография товара Стул КАБРИОЛЬ 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 12, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул КАБРИОЛЬ 12

67
Фотография товара Стул Бертран малахит, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертран малахит, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Бертран малахит, каркас орех

41
Настоящее фото товара Стул Бруно 2-Б (барный) с деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул Бруно 2-Б (барный) с деревянной спинкой

39
Фотография товара Стул Фабиано, орех/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фабиано, орех/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Фабиано, орех/ шоколад

40
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Колари дуб, тон коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Колари дуб, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
от32 790
Оптовая цена

Стул барный Колари дуб, тон коньяк

38
Распродажа
Фотография товара Полукресло Fendi, замша Shangreen grey, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Fendi, замша Shangreen grey, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 3902
6 490 ₽

Полукресло Fendi, замша Shangreen grey, органика белая

53
Фотография товара Стул Bronte, вишня с патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bronte, вишня с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стул Bronte, вишня с патиной

47
В наличии 3 шт.

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Каркас стула 5-6, без выреза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Каркас стула 5-6, без выреза

11
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый

36
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
Фотография товара Мебельная ножка 127 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 127, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мебельная ножка 127

38
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45
New
Фотография товара Каркас стула 6 - 1, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула 6 - 1, барный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас стула 6 - 1, барный

13
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 285

Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый

40
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная

37
Фотография товара Мебельная ножка 146 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 146, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Мебельная ножка 146

41
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36

Другие товары из раздела деревянные стулья

Настоящее фото товара Стул Комфорт-М, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Комфорт-М

95
Фотография товара Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690

Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам

49
Распродажа
Фотография товара Стул LOKI экокожа зеленый x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LOKI экокожа зеленый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
36 290 ₽Оптовая цена

Стул LOKI экокожа зеленый x2

85
Настоящее фото товара Стул Марко с деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Марко с деревянной спинкой

50
Фотография товара Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза

45
Фотография товара Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стул Topas, Elegancia беж/ старинный орех

91
Фотография товара Стул барный Долтон дуб, тон береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Долтон дуб, тон береза, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стул барный Долтон дуб, тон береза

33
Фотография товара Стул Норма+, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норма+, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Стул Норма+, экокожа черная

6
Фотография товара Стул Eclipse Compact, бело-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eclipse Compact, бело-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890

Стул Eclipse Compact, бело-бирюзовый

6
Фотография товара Стул барный Orient, коричнево-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Orient, коричнево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Стул барный Orient, коричнево-голубой

10

Товар в корзине

Стул-кресло Arc 025
Стул-кресло Arc 025
15 190
16 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Каркас стула 5-6, без выреза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Каркас стула 5-6, без выреза

11
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, серый

36
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
Фотография товара Мебельная ножка 127 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 127, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мебельная ножка 127

38