Характеристики товара
Описание
Складной табурет Тик: Ваш надежный помощник в любом месте!
Представляем вам складной табурет Тик — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и практичность в повседневной жизни! Этот легкий и прочный табурет станет вашим незаменимым спутником как в доме, так и на даче, в походах, пикниках или даже в кафе. Больше не нужно беспокоиться о нехватке мест для сидения — с табуретом Тик у вас всегда будет дополнительное комфортное место!
Уникальные особенности:
Компактное хранение: Складная конструкция позволяет легко и быстро убрать табурет в любое место, освобождая пространство. Всего 30 мм в толщину в сложенном состоянии!
Высокая прочность: Изготовленный из полипропилена и пластика HDPE, табурет выдерживает значительные нагрузки, а стальная труба диаметром 19 мм и толщиной 1 мм обеспечивает надежность и долговечность.
Устойчивость к воздействию окружающей среды: Не бойтесь дождя или яркого солнца! Табурет Тик не теряет своих качеств даже при неблагоприятных погодных условиях.
Легкость и портативность: Благодаря своему весу, табурет удобно носить с собой куда угодно. Возьмите его с собой на пикник или в поход — он не займет много места!
Преимущества для вас: Складной табурет Тик решает важные задачи в вашей жизни. Он не только создает комфортные условия для отдыха, но и помогает организовать пространство, когда это необходимо. Больше никаких неудобств из-за нехватки мест для сидения на семейных собраниях или дружеских встречах. Вы сможете удобно разместить всех гостей!
Эмоциональная связь: Представьте, как вы проводите время с близкими, наслаждаясь пикником на свежем воздухе, и у вас есть все необходимое для комфортного отдыха. Складной табурет Тик — это не просто предмет мебели, это возможность создавать незабываемые моменты и делиться ими с родными!
Не упустите шанс добавить в свою жизнь удобство и стиль. Закажите складной табурет Тик прямо сейчас и насладитесь его преимуществами в любых условиях! Поддержите свой стиль жизни, выбирая надежность и комфорт!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина460 мм
- Материалполипропилен
- Цветбелый