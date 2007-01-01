Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр210 мм
- Материалфарфор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый
Молочник без ручки «Блю Дэппл», фарфор 85 мл белый, синий
Кокотница, «Новарусса», керамика, 250 мл, коричневый
Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый
Молочник без ручки «Блю Дэппл», фарфор 85 мл белый, синий