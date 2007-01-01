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Тарелка Black Raw Stellar - фото 1

Тарелка Black Raw Stellar

Артикул: CH-071-683
7 оценок
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Фотография товара Тарелка Black Raw Stellar, 22,5 см от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Тарелка Black Raw Stellar, 27 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота18 мм
  • Диаметр205 мм
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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