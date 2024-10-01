Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр200 мм
- Материалфарфор
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Графин «Флюид» без крышки, стекло 0,25л
Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный
Нож столовый «Алайниа»
Пепельница, стекло, прозрачный
Хайбол «Кватро», 300мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Скандинавия», диаметр 180мм
Мельница для перца «Пари-рама» бук
Блюдо для запекания овальное «Симплисити» фарфор, белый
Олд фэшн «Айлэнд», 380мл, стекло, прозрачный
Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный
Блюдо «Кунстверк» круглое с бортом
Блюдо «Пунто Бьянка»
Тарелка квадратная фарфор
Тарелка «Эггшелл»
Тарелка «Млечный путь оранжевый»
Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм
Тарелка «Виллоу»
Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 200мм
Тарелка «Идиллия», диаметр 265мм
Тарелка «Кунстверк», ширина 300мм
Графин «Флюид» без крышки, стекло 0,25л
Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный
Нож столовый «Алайниа»
Пепельница, стекло, прозрачный