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Тарелка «Пати», диаметр 200мм - фото 1

Тарелка «Пати», диаметр 200мм

Артикул: CH-061-958
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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