Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина500 мм
- Высота890 мм
- Вес25 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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